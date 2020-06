L’OM pourrait vendre de nombreux joueurs lors du prochain mercato.

Si après plusieurs jours de réflexion, André Villas-Boas a finalement accepté de rester à l’OM la saison prochaine pour y jouer la Ligue des Champions avec son groupe de joueurs, le coach marseillais pourrait être fortement déçu cet été. Ses dirigeants ont en effet prévu de faire partir plusieurs joueurs lors du prochain mercato. Et clairement, peu de joueurs sont intransférables…

De nombreux départs à venir ?

Si la porte est plus que jamais ouverte pour Kevin Strootman, le départ de Morgan Sanson est également attendu depuis plusieurs mois. Au milieu de terrain Maxime Lopez pourrait également être vendu. Alors qu’il dispose d’une grosse cote, Boubacar Kamara pourrait aussi être transféré cet été. Tout comme Duje Caleta-Car et Bouna Sarr. Dans le secteur offensif, Valère Germain et Dario Benedetto ont quelques pistes. Et compte tenu de sa situation financière, l’OM ne les retiendra pas.