Zidane semble décidé à faire signer à la fois Pogba et Camavinga. Cela pourrait lui coûter 150 millions.

Zidane semble bien décidé à renforcer son milieu de terrain pour la saison prochaine. Et pour cela il compte s’appuyer sur des joueurs français en mêlant le potentiel et la grande expérience. C’est la raison pour laquelle il voudrait faire venir deux joueurs lors du mercato.

Il veut les deux

Et il se confirme qu’il ne lâche toujours rien pour faire signer à la fois Paul Pogba et Camavinga. Le premier pourrait coûter 100 millions d’euros, mais amènerait son expérience de champion du monde alors que le second pourrait représenter l’avenir du club avec son incroyable potentiel.