Lors de la trêve hivernale, Leonardo va tenter de faire avancer deux dossiers XXL du PSG.

Après une année à se tourner autour, le PSG, Neymar et Mbappé vont entrer dans le vif du sujet. Celui de l’avenir des deux stars, dont les contrats vont jusqu’en juin 2022. Leonardo a jusqu’ici été patient, avec quelques petites approches discrètes. Mais le gros morceau arrive.

Cet hiver, Paris doit accélérer

Après le temps des blabla, le PSG va passer la seconde et entrer dans le vif du sujet. A un an et demi de la fin des contrats de Mbappé et Neymar, Paris doit savoir. Impossible d’attendre le mois d’août prochain pour trancher, c’est cet hiver que la question doit être réglé. Si Neymar ou Mbappé refuse, il sera alors question d’un départ l’été prochain. Du très très lourd se prépare donc cet hiver pour Paris. Et surtout pour Leonardo.