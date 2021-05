Le PSG attend toujours que ses deux stars acceptent de prolonger…

Alors que leurs avenirs sont toujours incertains, Neymar et Kylian Mbappé pourraient quitter le PSG cet été. Ce n’est pas le souhait du club, mais le PSG doit se préparer à toutes les enventualités. Leonardo et Pochettino ont donc pensé à un plan B, si jamais Neymar et Mbappé étaient vendus cet été. Il faudrait alors construire une nouvelle équipe, sans eux.

S’ils ne prolongent pas…

Pour les remplacer, les deux hommes forts du club ont déjà plusieurs noms en tête. Les pistes Mohamed Salah, Harry Kane et Vinicius Junior sont notamment évoquées entre les deux hommes.