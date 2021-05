Auteur de bien triste début au Real Madrid, Eden Hazard est-il un possible candidat au départ cet été ? La réponse.

Les sourires d’Eden Hazard après l’élimination du Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions ne passent pas. Complice avec ses anciens coéquipiers de Chelsea, le Belge a ajouté un peu plus de critiques à ses performances très moyennes depuis qu’il a rejoint le Real Madrid. Considéré comme un vrai flop, peut-il partir cet été ?

Hazard va rester

Le Real Madrid a dépensé 120 millions d’euros pour Eden Hazard. Et même s’il est un véritable échec depuis son arrivée, le Belge ne devrait pas bouger. Florentino Pérez ne peut pas rester sur un échec industriel. Gareth Bale et Martin Odegaard sont autant de joueurs déjà problématiques pour le Real, le cas Hazard ne ferait qu’ajouter à un bilan compliqué depuis deux ans. Hazard va rester et tenter de devenir le grand joueur qu’il a su être à Chelsea.