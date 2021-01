Certains clubs rêvent de recruter Mbappé sans verser la moindre indemnité de transfert à l’été 2022.

Les deux géants espagnols ne cessent de laisser entendre qu’ils sont en difficultés financières et qu’ils ne pourront pas s’attaquer à un transfert comme celui de Mbappé cette saison. Mais tout cela cache peut-être une stratégie sur le plus long terme pour l’attaquant champion du monde.

Une stratégie

Mbappé sera en fin de contrat en 2022 et les clubs rêvent de pouvoir le recruter sans verser la moindre indemnité de transfert. L’idée serait donc de convaincre Mbappé de ne pas prolonger pour le prendre libre dans un an et demi. Mais les dirigeants parisiens ne pourront pas accepter de le garder s’il ne prolonge pas.