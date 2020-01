Le directeur sportif du PSG veut absolument prolonger le contrat de Mbappé.

Le Paris Saint-Germain veut absolument prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Alors que le Real veut recruter l’attaquant français, Leonardo veut blinder son contrat. Et pour convaincre le joueur, le Brésilien a un plan. Celui-ci repose en partie sur une bonne campagne européenne du PSG qui devra passer un cap cette saison pour convaincre Mbappé.

Paris veut prolonger Mbappé

En plus de cela, Leonardo souhaite prolonger Neymar et conserver Icardi. Mbappé sera alors rassuré et saura qu’il sera entouré comme il le faut lors des prochaines saisons. Enfin, Leonardo pourrait accepter de laisser Mbappé participer au JO de Tokyo l’été prochain pour finir de le convaincre de signer un nouveau bail.