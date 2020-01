En attaque, le FC Barcelone veut faire un coup. Et ce sera l’un de ses 3 attaquants…

Pour remplacer Luis Suarez, blessé pour 4 mois, le FC Barcelone veut recruter un attaquant. Un buteur, capable d’entrer dans la rotation catalane, déjà garnie par Messi, Griezmann et Dembele.

Giroud est dedans !

Dans la short-list du FC Barcelone, il n’y a plus que 3 noms. La piste la plus chaude est celle menant à Valence, pour Rodrigo. Mais le Barça ne sait pas comment convaincre Valence. En Angleterre, Olivier Giroud plait beaucoup. Son profil physique, son expérience et son petit prix séduit. Enfin, en France, Wissam Ben Yedder serait le troisième homme. Mais Monaco n’est pas vendeur.