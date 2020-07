Si Paris n’arrive pas à trouver la clé pour prolonger Kylian Mbappé, Leonardo pourrait vite dénicher un boulevard si le club rayonne en Ligue des Champions.

L’équation est simple pour Kylian Mbappé : son contrat avec le PSG lui plaît et il ne veut pas y toucher, pour le moment. Sa priorité s’appelle Ligue des Champions et le champion du monde ne pense à rien d’autre. En jambes pour la reprise, Mbappé s’accroche à cette stratégie, au grand dam de Leonardo qui sort les rames pour lui parler « prolongation de contrat ».

Si Paris gagne…

Mais l’opération peut vite tourner à l’avantage du PSG. Si Kylian Mbappé offre à Paris sa première Ligue des Champions, le projet des Qataris basculera dans une autre dimension. Le PSG ne sera plus uniquement un club qui dépense et qui rêve, mais aussi une écurie qui gagne et entre dans l’histoire. Avec une étoile accrochée au maillot, le Français pourrait vite revoir sa position et tenter d’être l’homme qui fait gagner l’équipe de France mais également la France, à travers le PSG. Leonardo n’aura alors plus qu’à se baisser.