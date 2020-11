En fin de contrat, Kays Ruiz veut des garanties quant à son temps de jeu avant de prolonger.

Présenté comme le nouveau grand talent sorti du centre de formation du PSG, Kays Ruiz fait de plus en plus parler de lui. Sûr, mais surtout en dehors des terrains. Le jeune prodige parisien arrive en effet en fin de contrat et Leonardo semble avoir du mal à lui faire signer une prolongation de contrat.

L’aspect sportif prédomine

En réalité, Kays Ruiz n’est pas pressé. Si l’argent est important pour le joueur et ses représentants, c’est surtout l’aspect sportif qui prédomine chez la pépite parisienne. Kays Ruiz veut jouer de façon régulière et ne pas freiner sa progression. Il ne prolongera son contrat que s’il sent que le PSG est prêt à lui faire confiance.