Le président du Real Madrid veut former un duo d’attaque stratosphérique.

Florentino Pérez n’a pas changé d’avis en ce qui concerne la politique de recrutement que doit mener le Real Madrid sur le marché des transferts. Selon le président du club merengue, les stars doivent signer au Real Madrid. Recruter des galactiques est dans l’ADN du club. S’il est resté sage lors du dernier mercato, à cause de la crise liée au Covid-19, Pérez compte bien frapper fort dès l’été prochain. Kylian Mbappé est sa grande priorité. Le Français semble être promis au club madrilène.

Mbappé et Haaland associés ?

Et Pérez compte bien l’associer à une autre star au cours des prochaines saisons. Erling Haaland est également sur ses tablettes. Le buteur du Borussia Dortmund pourrait aussi être recruté par Pérez en 2021. Le Real Madrid aurait alors l’une des attaques les plus jeunes et talentueuse du monde. De quoi briller pendant de très longues années…