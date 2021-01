L’avenir de Gianluigi Donnarumma est encore loin d’être acté selon certaines sources italiennes.

Malgré ses bonnes prestations, Keylor Navas ne semble pas faire l’unanimité du côté du PSG. Notamment auprès de Leonardo. Le directeur sportif du PSG voudrait mettre la main sur un nouveau gardien en fin de saison. Le portier italien, Gianluigi Donnarumma serait sa grande priorité.

Donnarumma au PSG ?

Et alors que Gianluigi Donnarumma et le Milan AC négocient depuis plusieurs longs mois une prolongation de contrat, Leonardo est loin d’être distancé. Milan est encore loin d’un accord financier avec son international italien et le PSG pourrait bien plomber les discussions avec son gros budget selon certaines sources italiennes.