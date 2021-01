Le Paris Saint-Germain pourrait bien frapper fort l’été prochain en cas de départ de Mbappé.

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat et qu’il pourrait quitter le PSG en fin de saison, son départ pourrait offrir de nouvelles possibilités au PSG sur le marché des transferts. Un gros transfert de Mbappé pourrait en effet permettre au PSG de recruter plusieurs stars mondiales.

Messi, Agüero et Pogba

Un transfert de plus de 150 millions donnerait en effet à Paris les moyens de faire venir Lionel Messi, en fin de contrat, ainsi que Sergio Agüero, lui aussi en fin de contrat, mais aussi Paul Pogba, que Manchester United pourrait brader étant donné qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain.