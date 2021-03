Malgré son immense talent, Kylian Mbappé ne sera pas recruté par certains clubs.

Véritable star de la planète football, Kylian Mbappé est courtisé par de nombreux clubs. Deux formations inquiètent particulièrement le PSG en vue de l’été prochain. Le Real et Liverpool. Si d’autres clubs aimeraient mettre la main sur le numéro 7 parisien, leurs projets sportifs n’intéressent pas vraiment le joueur parisien.

City et le Bayern ne le recruteront pas

Deux autres clubs pourraient attirer Mbappé d’un point de vue sportif et financier. Mais ils refusent de passer à l’action et de mettre une telle somme sur un seul joueur. Il s’agit de Manchester City et du Bayern Munich. Les dirigeants de ces deux clubs ne veulent pas investir autant d’argent sur un seul joueur.