Président du PSG depuis le rachat du club en 2011, Nasser Al-Khelaïfi pourrait laisser sa place. Qu’en est-il réellement ?

Homme de confiance de l’Émir du Qatar, Nasser Al-Khelaïfi est l’inamovible président du PSG. Mais depuis quelques mois, le patron de beIN SPORTS est mêlé à des affaires qui fragilisent son poste et ses fonctions en France. Au point d’être remplacé ?

La tempête est passée

La rumeur de son possible remplacement a longtemps couru. Mais force est de constater que Nasser Al-Khelaïfi est toujours là. La tempête est passée. Et même si Doha a un temps imaginé un changement à la présidence du PSG, avec la possibilité de voir l’un des frères de l’Emir, Joaan Bin Hamad Al Thani, prendre sa place, ce n’est plus du tout d’actualité. Avec une finale de Ligue des Champions disputée à l’été 2020 et un projet plus solide que jamais, Nasser Al-Khelaïfi reste l’homme fort du PSG. Plus à distance des joueurs mais tout aussi impliqué.