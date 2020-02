Liverpool et la Juventus n’ont aucune chance d’attirer Kylian Mbappé l’été prochain.

Kylian Mbappé risque bien d’être la grande attraction du prochain mercato estival. Alors que le Français pourrait demander son transfert du PSG, plusieurs clubs sont sur le coup. Trois formations seraient prêtes à faire des folies pour faire signer Mbappé. Mais deux sont déjà éliminées dans l’esprit du joueur.

Mbappé ne rêve que de Madrid

Liverpool et la Juventus, malgré leur histoire et leur moyen n’arrivent pas à la cheville dans l’esprit de Mbappé. Après son passage au PSG, Mbappé rejoindra le club madrilène. Celui qui le fait rêver depuis qu’il est tout petit. Le plus grand club du monde selon lui. La Juve et les Reds se feront recaler.