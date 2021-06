Après avoir pensé à un départ, Mauricio Pochettino ne se voit plus sur un autre banc désormais.

Il y a quelques semaines, des rumeurs évoquaient un départ de Mauricio Pochettino six mois seulement après son arrivée au PSG. Mais si le nom de l’Argentin a été évoqué du côté du Real et de Tottenham, il est toujours au PSG. Et selon plusieurs observateurs, l’entraîneur parisien ne penserait plus à un départ.

Pochettino va rester

Le début du mercato parisien, et notamment le recrutement de Wijnaldum, mais aussi l’intransigeance des dirigeants au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé auraient convaincu Pochettino de rester. Le PSG ne devrait pas changer de coach cet été.