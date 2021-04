Leonardo veut se servir de Mauro Icardi pour attirer un autre joueur.

Trop inconstant aux yeux des dirigeants du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait bien changer d’air lors du prochain mercato. L’attaquant argentin ne sera pas retenu par Leonardo alors que plusieurs clubs italiens veulent le recruter. Le directeur sportif brésilien va tout faire pour trouver un accord avec la Juventus.

Dybala ne prolonge pas

Et pour cause, grâce à ce transfert, Leonardo compte bien réussir à attirer en échange Paulo Dybala. L’attaquant argentin n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison et la Juventus n’arrive pas à le prolonger. Leonardo, qui adore ce joueur espère pouvoir le recruter. Et il compte bien se servir d’Icardi comme monnaie d’échange.