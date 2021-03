Depuis un an, Leonardo lorgne sur Vinicius Junior, le Brésilien qui peine à convaincre du côté du Real Madrid. Un intérêt étonnant.

Si le Real Madrid songe très fortement à signer Kylian Mbappé, le PSG se prépare à de possibles négociations. En effet, Paris sait que si le Français décide de partir, il sera difficile de le retenir, lui qui n’a plus qu’un an de contrat. Voilà pourquoi Doha se prépare à tout et que Leonardo a même anticipé de possibles négociations…

Mbappé contre Vinicius et de l’argent ?

Pour faire baisser le montant de la transaction, toujours utile en période Covid, les deux clubs pourraient avoir des intérêts communs à travailler sur un échange joueur (plus de l’argent). Si Kylian Mbappé s’en va, Leonardo souhaiterait inclure Vinicius Junior dans le deal, plus de l’argent. Un intérêt surprenant, le Brésilien étant très loin des performances de Mbappé. Si techniquement, Vinicius dispose de qualités certaines, il reste toutefois très brouillon et ne semble pas avoir l’étoffe des plus grands. Critiqué au sein même de son vestiaire, l’Auriverde ne fait pas l’unanimité. Mais peut-être que Neymar pourra le driver…