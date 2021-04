L’entraîneur français du Real devrait dire stop à la fin de son contrat.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real, Zinedine Zidane ne devrait pas être remercié en fin de saison. Le coach français devrait bel et bien rester une saison de plus à Madrid et honorer son contrat. Mais ce sera certainement sa dernière année sur le banc merengue.

Les Bleus ou la Juve ?

Selon plusieurs sources, le coach madrilène aurait en effet pris la décision de quitter Madrid à la fin de son bail. Zidane en voudrait à ses dirigeants qui ne l’ont pas toujours totalement soutenu ces derniers mois. Après sa deuxième aventure à Madrid, Zidane penserait à la Juventus et à l’équipe de France.