A Marseille, Pablo Longoria étudie la succession de Steve Mandanda.

Malgré un contrat jusqu’en 2024, Steve Mandanda pourrait bien raccrocher les crampons en fin de saison. Le portier international n’exclurait pas cette option selon plusieurs sources. Dans tous les cas, l’OM va devoir penser à sa succession dès cet été et Pablo Longoria aurait étudié plusieurs options déjà.

Lafont pour le remplacer ?

Des noms ont circulé. Notamment celui d’Alban Lafont, le portier du FC Nantes. Et bonne nouvelle pour l’OM, le gardien formé à Toulouse souhaite changer d’air lors du prochain mercato. Lafont voudrait rejoindre un grand club et disputer la Coupe d’Europe régulièrement. Reste à savoir désormais si l’OM voudrait ou non miser sur lui ?