Meilleur buteur du PSG sur l’année 2019, Kylian Mbappé a clairement franchi un cap. L’occasion de revoir ses réalisations en images.

Après le règne de Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani, le PSG voit un nouveau buteur émerger en la personne de Kylian Mbappé. C’est en effet le champion du monde de 21 ans qui a terminé meilleur buteur de l’année 2019 avec 44 réalisations. Il aurait pu s’offrir le titre de soulier d’or si un certain Leo Messi n’était pas passé par là.

« Messi me surveille »

Kylian Mbappé a d’ailleurs évoqué ce duel à distance avec Leo Messi dans les colonnes de France Football : « La course au soulier d’or ? En face, il y avait un client, Messi. J’en mettais deux, il en mettait trois. J’en mettais trois, il en mettait quatre ! C’était tellement dingue que j’en ai même parlé à Ousmane Dembele. ‘Ce n’est pas possible, il le fait exprès ? Il regarde le nombre de buts que je marque ?’ ‘Bien sûr qu’il te regarde !’. Je me suis dit : ‘Ah ouais, quand même, Messi me surveille’ ». 44 buts à voir et à revoir par ici !