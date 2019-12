D’après la Repubblica, un défenseur serait sur le point de quitter son club pour rejoindre l’OM en prêt.

L’OM se cherche un latéral gauche depuis des mois. Les pistes d’Andoni Zubizarreta n’ont pas pu aboutir l’été dernier et André Villas-Boas n’en démord pas : il lui faut une recrue à ce poste.

Ghoulam en prêt

Du côté de Naples, un certain Faouzi Ghoulam ne joue plus. Placé sur la liste des transferts, le latéral gauche serait tout proche d’un départ pour… l’OM ! C’est ce qu’indique la Repubblica, un média italien. Ghoulam serait prêté pour six mois, a priori sans option d’achat.