Dans une période faste pour l’OM, André Villas-Boas peut clairement prouver qu’il a transformer le club s’il gagne à Bordeaux.

Difficile de trouver un club plus en forme que l’OM en ce moment. La bande à Payet marche sur tous ceux qui se présentent au Vélodrome et même à l’extérieur, les Marseillais sont impériaux. Une série impressionnante qui permet à l’OM d’être confortablement installé sur la deuxième marche de la Ligue 1. Et de se prendre à rêver…

Objectif Bordeaux !

Dans cette spirale positive, l’OM et André Villas-Boas pourraient s’offrir un joli symbole. Celui d’aller gagner à Bordeaux, le 1er février prochain, chose que les Marseillais n’ont pas réussi depuis… le 1octobre 1977 ! Chaque saison, l’OM espère mettre fin à cette série noire. Mais plus que jamais, Villas-Boas semble être le monsieur plus pour aller faire un gros coup à Bordeaux.