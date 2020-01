En quittant le PSG l’été dernier, faute d’avoir vu son contrat renouvelé, Daniel Alvès a rendu un fier service au vestiaire parisien.

Le PSG a longtemps hésité pour Daniel Alvès. Le Brésilien souhaitait deux années de plus pour pouvoir prolonger et Paris ne lui offrait qu’un bail d’une saison. Faute d’avoir pu trouver un accord, le latéral droit est parti en juin dernier.

Paris libéré d’un poids

Son expérience et sa personnalité étaient un atout pour le PSG. Mais Daniel Alvès était également un élément important du vestiaire. Trop important, peut-être. Sa relation avec Neymar finissait par être néfaste pour le club. De plus, depuis son départ, d’autres personnalités ont pu émerger pour laisser un climat plus sain s’installer dans le vestiaire. Marquinhos et Verratti ont notamment pu s’affirmer. De son côté, Neymar est plus ouvert. Son état d’esprit, combattif et collectif, est révélateur.