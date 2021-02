L’arrivée d’Olivier Ntcham a provoqué le départ d’André Villas-Boas. Mais le Portugais a-t-il vraiment dit la vérité ?

Au sortir du mercato hivernal, André Villas-Boas a présenté sa démission. Furieux du recrutement d’Olivier Ntcham, le Portugais a décidé de partir, pointant du doigt les agissements des dirigeants phocéens. Mais n’était-ce pas une excuse pour partir ? En effet, Olivier Ntcham est un joueur qu’il voulait, bien avant que Pablo Longoria le fasse venir.

Villas-Boas voulait Ntcham

Olivier Ntcham en personne a confirmé que l’OM et André Villas-Boas le suivaient depuis un moment : « Ce qu’a dit Villas-Boas m’a beaucoup surpris parce que l’OM me voulait. Le club avait déjà essayé de me faire venir juste après le Championnat d’Europe Espoirs. Son agent personnel voulait travailler avec moi. Il demandait même un mandat exclusif sur Marseille que je n’ai pas accepté, et je pense que par la suite, il s’est ensuivi tout ça. Ça m’a beaucoup surpris, mais après j’ai fait abstraction de cette histoire parce que je suis heureux de venir à Marseille. Pour rien au monde, j’aurais refusé de venir ici. J’ai positivé et j’ai regardé de l’avant. » Selon nos informations, André Villas-Boas a bien tenté de recruter Olivier Ntcham a deux reprises. Durant le mercato d’hiver 2019-2020 et l’été dernier. A chaque fois, c’est le prix réclamé par le Celtic Glasgow qui a posé souci. Pourquoi AVB a donc indiqué qu’il ne voulait pas de ce joueur après l’avoir courtisé à deux reprises, en 6 mois de temps ?