Prêté à Nîmes, Paul Bernardoni va retrouver les Girondins de Bordeaux l’été prochain. Pour y rester ?

Après deux saisons à Nîmes, sous la forme d’un prêt, Paul Bernardoni est appelé à revenir à Bordeaux cet été. Un retour qui pourrait cette fois se solder par une bonne nouvelle pour le gardien de but français.

Bernardoni intronisé ?

Satisfaits de ses prestations, les dirigeants bordelais pourraient en effet donner sa chance à Paul Bernardoni. Et lui confier le poste de n°1, aujourd’hui propriété de Benoît Costil. Une réflexion serait actuellement en cours autour de Costil et de son avenir. Un changement est à prévoir au poste de gardien de but.