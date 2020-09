André Villas-Boas et Pablo Longoria ont la même vision des choses en ce qui concerne le futur attaquant de l’OM.

André Villas-Boas et Pablo Longoria sont sur la même longueur d’onde. Alors que le Head of Football peine à trouver un buteur sur le marché des transferts, son entraîneur ne lui en veut pas. Si le coach de l’Olympique de Marseille aimerait pouvoir mettre la main sur un nouvel attaquant avant le 5 octobre, il ne fera pas n’importe quoi non plus. Recruter pour recruter n’intéresse pas l’entraîneur portugais. Il veut mettre la main sur un joueur qui apporterait une vraie plus-value.

Retour à la charge en janvier

Conscient que le club et notamment Longoria fait tout pour trouver ce joueur, AVB est serein. Il sait que si l’OM ne trouve pas son bonheur avant la fermeture du mercato, le club pourra se rattraper l’hiver prochain. Son discours il y a quelques jours allait clairement dans ce sens. Les deux boss du secteur sportif marseillais travaillent clairement dans la même direction.