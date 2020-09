Le directeur sportif du PSG a fait de la vente de Julian Draxler l’un de ses objectifs de l’été.

Alors que Leonardo souhaite encore renforcer le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts, le directeur sportif du club de la capitale veut également se séparer de plusieurs joueurs. Julian Draxler fait notamment partie des joueurs qui sont dans son viseur.

Il ne veut pas partir

Leonardo fait tout depuis le début de l’été pour faire partir l’international allemand. Il espère récupérer 15 millions d’euros grâce à cette vente et aussi économiser son salaire de 7 millions d’euros par an. Un gain de 22 millions d’euros au total pour le PSG. Reste que pour l’instant Draxler refuse de quitter le club et que les clubs ne se bousculent pas pour le recruter.