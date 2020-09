S’il a refusé de prolonger son contrat récemment, André Villas-Boas est-il vraiment promis à un départ à l’issue de la saison ? Pas sûr.

Bousculé par le départ d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a refusé de prolonger son contrat. En revanche, le Portugais a choisi de rester et de poursuivre sa belle aventure avec l’OM. Sous contrat jusqu’en juin 2021, il pourrait donc disputer sa deuxième et dernière saison phocéenne.

Longoria, la clé de son avenir

S’il a refusé de lier son avenir à l’OM au début de l’été, André Villas-Boas n’est pas encore parti de Marseille. Il est simplement dans l’attente du nouveau cycle incarné par Pablo Longoria, le nouveau patron du recrutement. Les prochaines semaines vont être décisives. Si la greffe Longoria/Villas-Boas prend, et que la dynamique de la saison dernière se poursuit (avec une Ligue des Champions à disputer, ce qui n’est pas rien), AVB réfléchira à deux fois avant de refuser une nouvelle prolongation de contrat. Il se sent bien à Marseille et le peuple phocéen l’a adopté. Il a aujourd’hui plus de chances de poursuivre que de s’arrêter.