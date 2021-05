L’avenir d’Arkadiusz Milik est incertain alors que le mercato va prochainement ouvrir ses portes.

Auteur d’une superbe seconde partie de saison avec l’OM, Arkadiusz Milik pourrait quitter l’OM six mois seulement après son arrivée. Si le joueur se concentre actuellement sur l’Euro, il aurait un accord avec les dirigeants phocéens lui permettant de partir si un gros club tente de le recruter cet été.

La Juve et l’Atlético sur le coup ?

Et l’OM a de quoi avoir peur. En effet, Milik serait bel et bien sur les tablettes de la Juventus et de l’Atlético de Madrid. Deux gros clubs européens qui ont de quoi séduire le joueur. Si l’un de ces clubs passe à l’action, l’OM ne pourra pas lutter.