L’OM ne doit pas trop s’inquiéter en ce qui concerne Arkadiusz Milik.

Arrivé l’hiver dernier à l’OM, Arkadiusz Milik pourrait bien quitter le club phocéen dès cet été. Le Polonais a en effet un accord avec ses dirigeants. Si un gros club tente de le recruter et offre 12 millions d’euros, l’OM ne retiendra pas son buteur polonais. Cela a de quoi inquiéter l’OM. Mais dans les faits, seuls deux clubs représentent une réelle menace.

Milik libre dans un an…

Il s’agit de la Juventus et de l’Atlético de Madrid. Si l’un de ces clubs tentent de le recruter, Arkadiusz Milik aura du mal à dire non. En ce qui concerne les autres clubs intéressés, Milik devrait hésiter beaucoup plus. Rester une saison de plus à l’OM, qui démarre un nouveau projet ambitieux, et se retrouver libre dans un an a en effet de quoi le séduire…