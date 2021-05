Raphaël Varane pourrait quitter le Real cet été s’il ne prolonge pas.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real, Raphaël Varane se poserait de plus en plus de questions au sujet de son avenir. L’international français pourrait bien ne pas prolonger. S’il ne signe pas un nouveau bail avant le 31 août, Florentino Pérez cherchera à le vendre. Soucieux de démarrer un nouveau projet le boss merengue ne prendra pas le risque de voir Varane partir libre dans un an.

Koundé remplace Varane ?

Il aurait d’ailleurs déjà un nom en tête pour le remplacer. Selon la presse espagnole, le Français Jules Koundé serait la nouvelle priorité de Pérez pour renforcer ce poste, alors que David Alaba a déjà donné son accord au Real.