Malgré les rumeurs, Arkadiusz Milik est encore loin d’un départ de l’OM.

La situation d’Arkadiusz Milik inquiète les supporters et certains dirigeants de l’OM. Alors que le club phocéen ne s’est visiblement pas trompé lors du dernier mercato, au moment de faire venir l’attaquant polonais, celui-ci pourrait partir dès cet été. En effet, l’OM a donné sa parole au joueur pour le convaincre en janvier. Si un club majeur tente de le recruter cet été, Arkadiusz Milik, prêté 18 mois à l’OM par Naples, ne sera pas retenu.

Pas une priorité pour les cadors

Mais le président Pablo Longoria ne s’affole pas. Il faut dire que si Milik a montré de belles choses depuis son arrivée à l’OM il n’a pas non plus fait sauter tous les compteurs. Certains gros clubs le suivent, mais il n’est pas une priorité. Ni la Juventus, ni la Roma, ni l’Inter, ne souhaitent pour l’instant le recruter à tout prix. Par ailleurs, pour qu’il quitte l’OM cet été, Arkadiusz Milik devra convaincre un club d’offrir 12 millions d’euros à Naples. Une somme importante pour un joueur souvent gêné par les blessures et surtout dans un contexte de crise économique majeure, qui n’épargne aucun club…