Le directeur sportif de l’OM pense à plusieurs entraîneurs pour remplacer Villas-Boas.

Alors que l’avenir d’André Villas-Boas semble de plus en plus incertain, l’OM et notamment son directeur sportif, Pablo Longoria ont visiblement décidé d’anticiper un départ du coach portugais en fin de saison. Le dirigeant espagnol continue de discuter d’une prolongation de contrat avec AVB. Mais il a aussi des idées en tête si celui-ci quitte le club.

AVB sur le départ ?

Selon la presse spécialisée, des grands noms du coaching comme Ernesto Valverde et Lucien Favre ont déjà été sondés. Longoria semble décidé à faire du coach de l’OM la pierre angulaire de son nouveau projet. Et il veut du lourd pour coacher l’effectif marseillais.