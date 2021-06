Le président de l’OM va jouer la montre pour le recrutement de Jérémie Boga.

A la recherche d’un remplaçant à Florian Thauvin, l’OM étudie plusieurs options depuis plusieurs semaines. Le natif de Marseille, Jérémie Boga fait partie des cibles du club phocéen. Mais son club, Sassuolo, se montre trop gourmand pour l’instant. Pas de quoi décourager Pablo Longoria qui va clairement jouer la montre pour ce recrutement.

Boga, un Marseillais à l’OM ?

Le président de l’OM est convaincu du fait que Sassuolo va revoir ses exigences à la baisse dans les prochaines semaines. Jérémie Boga n’a plus qu’un an de contrat et ne veut pas prolonger. Le club italien prendrait un très gros risque en le conservant ce été. l’OL, l’Inter et l’Atalanta Bergame sont aussi sur le coup.