Souvent lié à son club de cœur, Jérémie Boga, va changer de club cet été.

Alors que Florian Thauvin a décidé de quitter l’OM cet été, Pablo Longoria va devoir le remplacer. Le nom de Jérémie Boga a déjà été évoqué dans la presse spécialisée. Le natif de Marseille n’a jamais caché son souhait de porter un jour le maillot de son club de cœur. Dès la saison prochaine ? Une chose est sûre, Boga va quitter Sassuolo lors du prochain mercato et la porte semble ouverte.

Boga enfin à Marseille ?

« Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge mais on ne s’est pas mis d’accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier », a récemment confié Boga. Reste à savoir désormais si ce transfert sera à la portée des finances marseillaises ?