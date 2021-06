Le Français Paul Pogba pourrait décider d’aller au bout de son contrat avec Manchester United.

Paul Pogba est une nouvelle fois courtisé par plusieurs clubs sur le marché des transferts. Mais alors que Manchester United ne compte toujours pas vendre son international français, Pogba pourrait prendre une décision radicale. Sous contrat jusqu’en 2022, le milieu de terrain ne veut pas prolonger et pourrait aller au bout de son contrat.

Pogba prêt à rester ?

Voir Pogba rester un an de plus à United, afin de partir libre dans un an, serait une possibilité de plus en plus forte selon ESPN. Le Français serait prêt à prendre ce très gros risque selon le média spécialisé. Pogba s’exposerait en effet à un risque de blessure ou au fait que United ne le fasse pas jouer pendant plusieurs mois…