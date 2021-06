Le PSG va devoir faire avec la grosse concurrence de la Juventus pour Ousmane Dembélé.

Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat au Barça, Ousmane Dembélé intéresse déjà plusieurs clubs. Notamment le Paris Saint-Germain qui aurait déjà approché son entourage pour évoquer une arrivée, libre, en 2022.

Dembélé vers la Juventus ?

Mais le PSG n’est pas le seul club intéressé par l’international français. Et clairement, les dirigeants de la Juventus auraient déjà pris une belle avance pour ce gros recrutement. Selon la presse catalane, la Juve, devenue une spécialiste en matière de recrutement de joueurs libres, aurait déjà proposé à Dembélé un contrat de 5 ans assorti d’un salaire de plus de 10 millions d’euros par an.