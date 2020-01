L’OM n’a pas pu résister face aux offres du LOSC et de Dortmund pour Isaac Lihadji.

Présenté comme l’un des grands espoirs de l’OM, Isaac Lihadji ne devrait pas signer professionnel avec les Phocéens. L’OM ne semble plus y croire pour son joueur formé au club. Il faut dire que l’offre des dirigeants marseillais ne fait pas le poids face aux autres propositions reçues par le joueur et son entourage.

Des meilleures offres…

Le LOSC et le Borussia Dortmund ont clairement distancé l’OM pour Isaac Lihadji. Le club nordiste et les dirigeants allemands ont proposé un meilleur salaire et une plus grosse prime à la signature à l’agent du joueur. Écoeuré, l’OM a visiblement décidé de stopper les négociations avec son prodige.