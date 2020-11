Formé à l’OM et considéré comme l’un des grands espoirs du club, Isaac Lihadji a rejoint Lille l’été dernier. Et ça donne quoi ?

Après avoir brisé le cœur des Marseillais qui voulaient le voir rester pour briller au Vélodrome et porter haut les couleurs du club, Isaac Lihadji a rejoint le LOSC de Christophe Galtier. A seulement 18 ans, c’est un choix osé pour l’espoir tricolore. Preuve en est : 59 minutes de jeu depuis le début de la saison. Une heure de jeu sur cinq rencontres dans lesquelles il était remplaçant à chaque fois.

Plus jeune buteur espoir…

Les Bleuets ont décroché leur qualification pour l’EURO Espoirs 2021 face au Liechtenstein (5-0).

⚽Dagba

⚽Faivre

⚽csc

⚽Reine-Adélaïde

⚽Lihadji



Ils affronteront la Suisse lundi (21H00 sur Canal+ Sport) pour décrocher la 1ère place du groupe ✊ pic.twitter.com/REBECTpGDY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2020

S’il faudra encore attendre pour le voir briller au LOSC, Isaac Lihadji a toutefois marqué les esprits durant la trêve internationale. Convoqué pour la première fois avec l’équipe de France Espoir, le gamin est devenu le deuxième plus jeune buteur en inscrivant le 5but contre le Liechtenstein, à 18 ans et 7 mois (Kingsley Coman reste le plus jeune, 18 ans et 5 mois).