Libre de tout contrat, Isaac Lihadji a rejoint le LOSC, un club dans lequel il ne joue absolument pas…

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, et l’un des talents les plus prometteurs de la formation marseillaise, Isaac Lihadji a choisi de quitter l’OM. Un dossier fracassant, dont on parle encore à Marseille, tant les regrets sont importants d’avoir laissé filer un tel talent, pour zéro euro. Mais la suite de sa carrière ne prend pas la tournure attendue…

En salle d’attente

Au LOSC, Isaac Lihadji ne joue. Couvé par Christophe Galtier, le joueur de 19 ans n’a même pas 400 minutes de jeu dans les jambes, toutes compétitions confondues. Mais dans le Nord, on salue sa mentalité et ses qualités de travailleur. S’il ne joue pas, Lihadji a le mérite de rester sur le banc en silence et de répondre présent les peu de fois où Galtier le sollicite. S’il est trop tôt pour parler de fiasco ou de mauvais choix de carrière, Lihadji semble vouloir construire doucement son arrivée en Ligue 1. Le talent est là. Reste à ne pas le gâcher trop longtemps, non plus…