Florentino Pérez pourrait laisser Gareth Bale quitter le Real, libre.

Du côté du Real Madrid, le club tente de faire partir Gareth Bale depuis l’été dernier. En vain, aucun club n’est prêt à payer un gros transfert et assumer le très gros salaire de l’international gallois, souvent absent à cause de ses blessures. Si bien que du côté de Madrid, Florentino Pérez serait en train de revoir ses plans.

Bale libéré ?

Conscient que Bale est de plus en plus un problème dans son vestiaire, Pérez, après avoir demandé 100 millions d’euros pour son joueur l’été dernier, pourrait finalement accepté de laisser filer libre. Bale aurait alors plus de chances de se trouver un nouveau club, prêt à lui offrir un très gros salaire et une grosse prime à la signature. Ses deux exigences principales.