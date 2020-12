Les décideurs olympiens sont sur la même longueur d’onde pour le mercato hivernal.

André Villas-Boas et Pablo Longoria sont actuellement les deux hommes forts du secteur sportif marseillais. Le coach portugais et le dirigeant espagnol travaillent sur le mercato hivernal. Et si l’OM devrait idéalement boucler plusieurs recrutements, les deux hommes sont d’accord en ce qui concerne leur priorité.

Un attaquant en janvier !

AVB et Longoria veulent absolument mettre la main sur un attaquant. Ils estiment que l’OM doit se renforcer dans ce secteur de jeu pour atteindre ses objectifs et retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.