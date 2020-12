Un transfert de Neymar semble désormais impossible à imaginer.

Au PSG depuis 2017, la star brésilienne, Neymar, négocie actuellement une prolongation de contrat avec le club de la capitale. Et si dans le passé certains clubs ont tenté de semer la pagaille entre Paris et son numéro 10, ce n’est plus vraiment le cas. Un départ du Brésilien dans un futur proche n’est plus à l’ordre du jour.

Ces prétendants ont fui

Que ce soit le Barça, le Real ou Manchester United, tous les anciens prétendants de Neymar ont abandonné l’idée de recruter le joueur. Son comportement, ses blessures à répétition, mais surtout la puissance financière du PSG ont fait fuir ces prétendants. Neymar restera au PSG. C’est sa seule option désormais.