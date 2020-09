Les deux hommes forts du secteur sportif marseillais ont parfaitement collaboré pour leur premier mercato.

Dans un contexte compliqué, l’Olympique de Marseille a réussi le mercato qu’il souhaitait. Le club phocéen n’a pas perdu de joueur majeur, pour l’instant, et s’est même renforcé. André Villas-Boas est un entraîneur heureux. Il a récemment confié : « On a fait un très bon mercato, ça a très bien marché. On fait très vite Pape et Léo, puis Nagatomo sans rien dépenser. Maintenant on trouve un joueur pour le futur (Luis Henrique, NDLR). Je suis très content de ce qui a été fait. »

Un travail main dans la main

L’entraîneur portugais et Pablo Longoria, qui vient d’arriver au club au poste de Head of Football ont travaillé main dans la main et sans le moindre accroc. Les deux hommes se sont répartis le mercato. « Nagatomo est un choix que Pablo a validé de suite. Pour Luis Henrique c’est lui et j’ai validé », a continué AVB. Cela faisait longtemps qu’un tandem avait aussi bien fonctionné à l’OM…