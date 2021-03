Dans toutes les déclarations de Frank McCourt, il y en a une qui laisse perplexe. Celle sur son désir de voir l’OM appartenir à son histoire familiale…

En pompier de service, Frank McCourt a fait la tournée des médias. Et le patron de l’OM a fait le job pour calmer les ardeurs phocéennes, bien agitées depuis deux mois. La Ligue des Champions, ses ambitions, l’envie de poursuivre… Il a tenu à rassurer tout le monde.

La phrase qui pose problème…

Au sujet de la vente, Frank McCourt a dit ceci : « Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C’est un projet générationnel. C’est un club de football fantastique, avec beaucoup de passion ». Le problème, c’est qu’il a déjà tenu ce type de propos lorsqu’il avait les Dodgers, qu’il a fini par vendre quelques temps plus tard : « McCourt a clairement indiqué qu’il était le propriétaire à long terme des Dodgers et qu’il attend avec impatience le jour où ses quatre garçons possèderont et exploiteront l’équipe ». Suffisant pour relancer la vente de l’OM ? Ils sont nombreux à le croire du côté de Marseille.