Avec un Denis Bouanga en perte de vitesse, l’ASSE va être privé d’une belle cartouche pour le prochain mercato.

Les prestations de Denis Bouanga inquiètent. A juste titre. Le Gabonais ne met plus un pied devant l’autre et son inefficacité contraste avec ses performances de la saison dernière. Une très mauvaise nouvelle pour l’ASSE, qui comptait sur Bouanga pour deux raisons.

Son prix chute

C’est d’abord pour être décisif, marquer des buts et porter le projet stéphanois que l’ASSE avait besoin de Denis Bouanga. Sans lui, pas de moteur, pas d’élément déclencheur ni supplément si précieux pour faire la différence. Mais c’est aussi et surtout un rendez-vous manqué avec le prochain mercato. Suivi par plusieurs clubs européens, Denis Bouanga aurait pu être vendu et rapporter un joli billet à Sainté. Sans forcer, un transfert à 15 millions d’euros était largement envisageable. Mais depuis plusieurs mois, son prix chute et les clubs sont beaucoup moins nombreux à le suivre…