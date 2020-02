Pour compenser un déficit XXL, Frank McCourt sait déjà sur quel joueur il va pouvoir s’appuyer pour remettre l’OM à flots.

Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud n’ont pas le choix. S’ils veulent que l’OM continue sa marche en avant, ils doivent vendre l’été prochain. Le club doit éponger un gros déficit et sans une grosse vente, l’OM ne pourra pas aller en Ligue des Champions sous peine de se faire sanctionner par l’UEFA et son fairplay financier.

Sanson, l’évidence

Si Florian Thauvin aurait pu tout réglé, le Français revient à peine de blessure. Pas sûr qu’il soit pleinement opérationnel pour l’Euro… Après une saison blanche, pas sûr non plus qu’il intéresse toujours autant le marché des transferts. A l’inverse, Morgan Sanson est lui un joueur totalement bankable. En pleine forme, il a le profil pour devenir le sauveur de Frank McCourt. Un transfert en Premier League sent très bon. Grâce à Paul Aldridge ?