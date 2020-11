La récente blessure d’Ansu Fati va certainement avoir un impact du côté de l’OL.

Touché le week-end dernier, Ansu Fati va manquer plusieurs mois de compétition. Une très mauvaise nouvelle pour le Barça qui va vraiment finir par manque de solution aux avant-postes. Le coach catalan Ronald Koeman est en train de faire le forcing auprès de ses dirigeants pour que le club recrute un attaquant en janvier.

Depay la priorité

Et sa priorité est plus que jamais de faire venir Memphis Depay. Le capitaine de l’OL, déjà tout proche de la Catalogne, lors du dernier mercato, est à nouveau sur les tablettes barcelonaises. La blessure de Fati a totalement changé les plans des décideurs catalans. Et ceux de l’OL par la même occasion…